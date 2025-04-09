"Не пущу!" Ровенский военком заявил, что его сын воевать не будет

Начальник второго отдела Дубенского районного ТЦК Ровенской области подполковник Юрий Ковалюк заявил, что его сын воевать не будет, так как его шансы выжить невелики.

Ковалюк, по его собственным словам, воевал в Артемовске и видел огромные потери украинских войск. Своему сыну он этого не желает.

"Я сам видел, как все происходит. Есть такие командиры, которые кладут батальоны. И бездумно клали батальонами", - признал он.

"Сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. Я его не пущу в армию. Ему 22 года", - сказал Ковалюк.

Сын пока не подпадает под мобилизацию, но молодежь до 25 лет завлекают на фронт якобы очень выгодными контрактами. Военком говорит, что это гиблое дело - почти верная смерть. И он лично отговаривает от этого наивных молодых людей, которые верят, что они послужат немного и вернутся домой богатыми.

"Ребята, вам придется служить в "мясных" бригадах, там выживаемость личного состава очень низкая", - подчеркнул он.

Об этом говорит арестованный депутат Рады Александр Дубинский. По его данным, 90% погибают. Так что расчет киевского режима верный: платить деньги почти никому не придется.

Также Дубинский и другие популярные спикеры возмущаются, что никто из сыновей украинских депутатов и чиновников не воюет, а многие увезены за границу. Зато они вовсю призывают "защищать Украину".

Недавно на Украине нашли идейное "обоснование", почему за режим должны воевать простые люди. Это сделал близкий к местным властям политолог Виталий Портников.

"Мы сейчас слышим от людей, что должны воевать дети депутатов, а после этого и они пойдут. Нет, люди, это демократическое государство. В демократическом государстве за страну гибнет простой человек. За желание быть "равным" нужно платить, в том числе и собственной жизнью", – рассказал, улыбаясь, Портников.