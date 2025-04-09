Лавров: Европа в очередной раз "окрысилась" на Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Европа в очередной раз "окрысилась" на Россию, прежде все крупные мировые конфликты начинались с этого.

"Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, окрысилась в очередной раз на нашу страну", - сказал дипломат в интервью для проекта "ТАСС Дети".

Лавров отметил, что до Победы в Великой Отечественной войне все мировые трагедии начинались с агрессивных действий европейцев: и наполеоновские войны, и Первая мировая война, и Вторая мировая война.

В феврале Лавров сообщил, что заявления лидеров ряда европейских стран на Мюнхенской конференции по безопасности были на редкость агрессивными. По мнению министра, на ситуацию в мире все больше и больше влияют те силы, которых такой ход истории не устраивает. Они хотят переписать историю и стать главными на международной арене, отметил он.

На Мюнхенской конференции вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе.