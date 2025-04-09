Россию может покинуть поставщик продукции Tommy Hilfiger

Из России может уйти дистрибутор "Ритейл стори". Среди его ассортимента – продукция американского бренда Tommy Hilfiger. Это случится, если будет удовлетворён иск Совкомбанка.

Совкомбанк собрался через суд обанкротить ООО "Ритейл стори". По данным СПАРК, 78% в компании принадлежат Павлу Баканину, остальная доля – у гендиректора Петра Гыскэ.

Финансовое учреждение планирует также инициировать банкротство господина Баканина. Суть претензий банка пока неизвестна, пишет "Ъ".