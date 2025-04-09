В Конгрессе заявили, что Украиной правит идиот и жулик

Конгрессвумен США Виктория Спартц, которая родилась на Украине, заявила, что Украиной правит идиот и жулик. Об этом она сказала, прокомментировав заголовок The Telegraph, что она будто бы призвала Зеленского отдать России территории.

После выхода статьи заголовок был использован пропагандистской машиной Зеленского, чтобы очернить ее и президента США Дональда Трампа, считает Спартц. Газета позже все-таки изменила заголовок, заменив слово "отдать" на "уступить", а также убрала кавычки. Также она ответила на претензию со стороны МИД Украины, что после такого заявления она "уже не украинка".

"Я не удивлюсь, если Зеленский платит Telegraph за фабрикацию ложных заголовков, чтобы продолжать зарабатывать деньги на крови украинского народа", - заявила она в соцсетях.

"Если вашей страной управляют такие идиоты и жулики, как Зеленский и его марионеточный парламент, то это безнадежное дело, - написала Спартц об американской помощи. - Путин может быть злым, но он не идиот. Нынешняя реальность на местах такова, что Украина не в состоянии вернуть свои территории".

Еще в 2022 году она сказала, что на Украине установлена диктатура.