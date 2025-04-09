Екатеринбургский студент перевел мошенникам более 1,3 млн рублей через приложения родителей

В Екатеринбурге 16-летний подросток "задекларировал" мошенникам больше миллиона рублей из семейного бюджета.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, студенту первого курса одного из колледжей в мессенджере позвонила "заведующая", которая попросила продиктовать код из SMS "для подтверждения данных". После этого парню буквально посыпались звонки из "Центробанка" и "ФСБ" с угрозами привлечь его родителей к уголовной ответственности за перевод денег запрещенным организациям.

Аферисты заставили первокурсника обыскать квартиру и найти все наличные, затем вынудили зайти в банковские приложения матери и отца, оформить кредиты и "задекларировать" полученные средства. В итоге подросток перевел на указанные мошенниками счета более 1,3 млн рублей.

Через несколько дней мать студента, заметив сообщения об оформлении кредитов, обратилась в банк и полицию. Силовики проводят проверку.

Напомним, недавно екатеринбургский школьник перевел мошенникам около 300 тысяч с карты матери. В МВД в очередной раз просят родителей провести с детьми соответствующие беседы, чтобы избежать подобных случаев.