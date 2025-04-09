Алексей Текслер, осмотрев новые отделения ОКБ №3, заявил, что темпы модернизации челябинской медицины сохранят

Накануне губернатор Алексей Текслер побывал в ОКБ №3, где ознакомился с работой новых отделений клиники.

Врачи представили главе Южного Урала работу нового и пока единственного в Уральском округе отделения скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания, которое создавали по аналогии с лучшими практиками Мариинской больницы Санкт-Петербурга и института им. Н.В. Склифосовского в Москве.

«Мы фактически каждый год приезжаем в ОКБ № 3 и видим, как меняется больница, становится ультрасовременной. Новое отделение уникально в пределах всего Уральского федерального округа. Такие есть только в ведущих клиниках страны. Отделение позволяет получать грамотную медицинскую помощь, не занимая койку в стационаре», — оценил отделение губернатор Алексей Текслер.

Медики пояснили, что одновременно в отделении могут оказать фактически экстренную помощь 26 пациентам. Время пребывания здесь от 4 часов до 3 дней. Речь идет о тех, кто нуждается в экстренном облегчении состояния и диагностике. В частности, это касается ситуаций, когда у человека острые аллергические реакции, гипертонические кризы, сердечно-сосудистые проблемы, обострения сахарного диабета и так далее.

«Пациенты смогут лежать в отделении до трех дней. За это время у них возьмут кровь, проведут ряд необходимых исследований, чтобы поставить точный диагноз и поднять больного в профильное отделение либо маршрутизировать его в другую больницу, а то и отправить домой», — пояснила министр здравоохранения области Татьяна Колчинская.

Еще одна функциональная нагрузка этого отделения ОКБ №3 в том, что оно позволяет разгрузить амбулаторное звено больницы.

Важно отметить, что в отделении, оснащенном современной медицинской техникой, оборудованы двухместные и четырехместные палаты с телевизором и собственным санузлом. При этом наблюдение за пациентами организовано круглосуточно. Возле каждой кровати смонтирована сигнальная кнопка, вызов с которой выходит на пост медсестры.

Как отметила Татьяна Колчинская, в Челябинской области планируется создать аналогичные отделения скорой медицинской помощи краткосрочного пребывания во всех крупных больницах.

Следующим пунктом губернаторского визита было посещение модернизированного отделения медицинской реабилитации, для которого приобрели лучшую реабилитационную и физиотерапевтическую аппаратуру. Здесь проходят восстановительные процедуры как пациенты ОКБ№3, так и других медицинских организаций города и области, в том числе участники СВО и члены их семей.

В 2024 году курсы реабилитации после травм и перенесенных болезней здесь прошли более 2000 человек.

«На сегодняшний день это лучший реабилитационный центр в Челябинской области, один из лучших в России. Мы представляли его в Объединенных Арабских Эмиратах, в Китае и получили признание Международной ассоциации неврологов», — рассказал губернатору главный врач ОКБ № 3 Михаил Вербитский.

Благодаря участию в федеральной программе, отделение реабилитации ОКБ № 3 прекрасно оснащено. Здесь есть механические тренажеры и тренажеры-роботы, тренажеры с виртуальной реальностью, которые помогают восстанавливать утраченные функции организма, функционирует просторный тренажерный зал, где пациенты заново учатся управлять своим телом. Трудятся в отделении уникальные специалисты.

Алексей Текслер также осмотрел кабинет мультиспиральной компьютерной томографии, который заработал в больнице в прошлом году. Сейчас его передислоцировали ближе к отделению нейрохирургии, чтобы была возможность оперативно проводить исследования тяжелым и послеоперационным пациентам.

Губернатор в ходе визита, общаясь с докторами, акцентировал, что в регионе продолжается планомерная работа по обновлению всех больниц, но ОКБ №3 является одним из флагманов в этом направлении: «Очень необходимое отделение экстренной медицинской помощи, полностью современное и позволяет грамотно и правильно маршрутизировать пациента. Реабилитационное отделение также является одним из лучших в регионе: абсолютно новое оборудование, разные профили. И, что очень важно, оно востребовано для наших ребят, которые возвращаются из зоны СВО, а это для нас сегодня приоритет. Мы продолжаем модернизацию окружного военного госпиталя, открыли реабилитационное отделение в Едином центре поддержки и реабилитации участников СВО. Своевременное лечение и реабилитация позволяют быстрее вернуться к нормальной жизни».

В завершении осмотра медучреждения Алексей Текслер провел совещание с главным врачом больницы Михаилом Вербитским, на котором обсуждали перспективы развития реабилитационного направления. Алексей Текслер подчеркнул, что работа по комплексной модернизации системы здравоохранения Челябинской области будет продолжена по всем направлениям: от обновления первичного звена, реабилитации и до оказания высокотехнологической помощи пациентам.