09 Апреля 2025
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Фото: Накануне.ru

Главной проблемой малых городов Свердловской области является ЖКХ - статистика обращений

Самой главной проблемой малых городов Свердловской области является ЖКХ. Об этом говорит статистика обращений граждан на официальных сайтах администраций городов в 2017-2023 гг. Результаты опубликованы в журнале "Вестник института социологии".

Малыми считаются города с населением до 50 тыс. человек. Таковых в регионе к началу 2023 года насчитывалось 35 из 47 городов. Статистика проанализирована по половине из них, потому что не все сайты администраций содержат развернутую информацию о проблемах при обращениях, а некоторые сайты вообще не анализируют проблемы детально.

В проблемы ЖКХ входят: содержание домов, подготовка жилищного фонда к зиме, обеспечение населения топливом, антисанитария, уборка мусора, перебои в электроснабжении, водоснабжении, газоснабжении, теплоснабжении и др. В некоторых малых городах изношенность городских инженерных сетей составляет 60-70%, что приводит к постоянным авариям.

На втором месте проблема хозяйственной деятельности: благоустройство населенных пунктов и придомовых территорий, газификация, ремонт дорог, бытовое обслуживание населения и т.п.

Далее идут транспортная проблема, землепользование, социальное обеспечение, и только на последнем месте - политика, общество и государство, куда входят вопросы конституционного строя, гражданского права, судопроизводства.

Интересно что в 2023 году в сравнении с 2017 годом рейтинг проблем не изменился. Они лишь обострились. Так, в Туринске доля проблем ЖКХ выросла с 30% до 38%, в Карпинске – с 37% до 46%.

Что касается областного центра – Екатеринбурга, то в тройку лидеров вошли проблемы образования, благоустройства и ЖКХ. То есть в малых городах доминируют проблемы проживания и выживания, а в крупнейшем – более высокого ранга, связанные с социокультурным развитием и благоустройством среды обитания.

Это характеристика всех крупных городов или только Екатеринбурга? Те же данные были проанализированы по остальным регионам Уральского федерального округа. И выяснилось, что в больших городах действительно сильнее проявляются социокультурные проблемы (образование, наука, градостроительство, архитектура, социальная сфера).

Накануне врио губернатора Свердловской области Денис Паслер выделил 90 млн рублей девяти муниципалитетам региона за достижение наилучших показателей социально-экономического развития. Рейтинг включает в себя 41 показатель. Финансовую поддержку получат: Верхняя Пышма, Полевской, Заречный, Рефтинский, Камышловский, ЗАТО Свободный, Красноуфимский, Талицкий и Гаринский муниципалитеты.

Теги: малые города, обращения


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