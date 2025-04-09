09 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

На Широкой речке в Екатеринбурге может появиться мусороперерабатывающий завод

Завод по переработке мусора может появиться в Екатеринбурге на территории Широкореченского полигона, где уже функционирует мусоросортировочный цех. Такое размещение рассматривают власти уральской столицы, однако окончательное решение все еще не принято, сообщил замглавы города Владимир Гейко.

Она напомнил, что в 2024 году на этом полигоне была завершена рекультивация. Сейчас ежегодно порядка 490 тыс. тонн отходов свозят на Северный полигон, чьих мощностей уже не хватает. На данный момент его эксплуатация продлена до 2031 года без расширения полигона, однако после его также ждет рекультивация. В эфире ОТВ Гейко подчеркнул, что мусорные полигоны необходимы для захоронения отходов, особенно сейчас.

Он также высказался против штрафов за отказ сортировать мусор. Замглавы Екатеринбурга уверен, что такую привычку у горожан необходимо воспитывать убеждением, а не страхом. С этим может помочь создание условий для раздельного сбора отходов. На сегодняшний день в столице Урала действует восемь станций для сдачи отходов из различных материалов, однако в будущем их число планируют увеличить.

Напомним, что в Сысертском районе Свердловской области недалеко от деревни Андреевка планируется строительство мусоросортировочного комплекса "Екатеринбург - Юг", который должен был бы заменить Северный полигон. Категорически против выступили жители района, не желающие строительство завода рядом со своими домами на землях сельхозназначения.

В середине февраля стало известно, что земли у деревни все же переводят в промышленную зону. В прошлом же году глава Екатеринбурга Алексей Орлов объяснил выбор места для строительства "Екатеринбург-Юг", добавив, что перенос проекта может повлиять на мусорные тарифы екатеринбуржцев. При этом, общественности ни разу не предоставили список из заявленных 26 территорий, рассматриваемых под комплекс.

Отметим, что по итогам зимнего исследования, Свердловская область в "Национальном экологическом рейтинге" заняла последнее 83-место среди всех российских территорий.

Теги: Екатеринбург, Широкая речка, мусороперерабатывающий завод


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