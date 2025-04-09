Администрация Трампа восстановила шесть программ помощи USAID

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о восстановлении по меньшей мере шести недавно отмененных программ внешней помощи США по оказанию чрезвычайной продовольственной помощи.

Быстрое изменение решений, принятых всего несколько дней назад, подчеркнуло стремительный характер сокращения Трампом иностранной помощи. Это привело к тому, что программы были сокращены, восстановлены, а затем сокращены снова.

Исполняющий обязанности заместителя администратора USAID Джереми Левин, который ранее идентифицирован как сотрудник Департамента эффективности государственного управления миллиардера Илона Маска, обратился к сотрудникам по внутренней электронной почте с просьбой отменить увольнения. Он попросил восстановить выплаты Всемирной продовольственной программе в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадор, пишет Reuters.

Ранее сайт USAID перестал работать на фоне указа американского лидера Дональда Трампа о приостановке финансирования и заморозке помощи в сфере международного развития. Агентство вело работу в более чем 100 странах. Считается, что через него шли деньги оппозиционным структурам для раскачивания политической обстановки. Трамп уже заявлял, что агентством USAID "управляют радикалы помешанные, и мы их убираем, а потом примем решение". По данным The Wall Street Journal и NPR, USAID отправило часть сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за подозрений в попытке обойти указ президента или разорвало договоры.