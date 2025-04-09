Автомобиль с гуманитарным грузом из Пермского края сгорел из-за атаки дронов

Автомобиль с гуманитарной помощью из Прикамья для бойцов специальной военной операции сгорел, попав под атаку дронов. Об инциденте Накануне.RU сообщили в гуманитарном центре Пермского края.

Груз сгорел. Сейчас объявлен срочный сбор для восполнения потерь. Центр опубликовал видео с места происшествия. Где именно автомобиль попал под атаку, не уточняется.

Необходимы маскировочные сети в количестве 20 штук, дизельный генератор 7 кВт, форма "Мультикам" две штуки 50 размера, 52 - пять штук, 54 - шесть штук и три штуки 56 размера. Также нужны тактические кроссовки 40, 43 и 44 размера - по две пары, и по три пары кроссовок 41 и 42 размера, три штуки дизельных отопителей и Mavic Pro.

"Каждый рубль — это шаг к тому, чтобы наши бойцы получили необходимое. Принести помощь вы можете в Гуманитарный центр Прикамья по адресу ул. Крупской, 5. А также можно перевести денежные средства на счет Гуманитарного центра Прикамья", — говорится в сообщении.