Кадыров поручил выдворить из Чечни семью напавшего на пост ДПС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что организацией нападения на пост ДПС в городе Ачхой-Мартане руководил гражданин Украины.

В своем Telegram-канале он написал, что установлены личности тех, кто руководил атакой. "Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины", — сообщил Кадыров.

Напомним, 7 апреля в городе Ачхой-Мартан в Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС. В результате нападения полицейские получили ножевые ранения, один из них позже скончался. Нападавший был ликвидирован ответным огнем. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Глава Чечни поручил правоохранительным органам выдворить с территории республики отцов и братьев организаторов и исполнителя нападения, а их имущество изъять.

"Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать", — добавил Кадыров.