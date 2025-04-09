СМИ: Остановлено единственное в России производство "реестровых" телевизоров

В России остановлено единственное отечественное производство телевизоров, занесенное в реестр Минпромторга (российская радиоэлектронная продукция).

Речь идет о воронежском заводе "Квант", где собирали аппаратуру под брендом Irbis. По данным "Коммерсанта", сборка остановлена в связи с низким спросом, государство закупает телевизоры иностранных брендов.

Участники рынка полагают, что остановка сборки отечественных телевизоров не станет заметным событием – их место быстро займет южнокорейская техника, иностранные вендоры, по данным издания, рассматривают возможность возвращения на российский рынок.

На остановленном заводе производили телевизоры с диагональю 32-65 дюймов. Возобновлять производство во втором и третьем кварталах этого года не планируется.

Источники, близкие к компании, утверждают, что речь идет о реестровых телевизорах, и отказ завода связан с низким спросом на такую продукцию, а также с долгим оформлением документов для нахождения в реестре Минпромторга.