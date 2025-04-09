ЦБ и ФАС примут меры против нарушений в рекламе вкладов

Центробанк России совместно с Федеральной антимонопольной службой готовит для банков первые письменные рекомендации по информированию клиентов об условиях депозитов.

Как заявил глава службы по защите прав потребителя ЦБ РФ Михаил Мамута, регулятор уже донес до участников рынка новые требования, теперь их планируется направить в виде письма.

Отмечается, что перед заключением договора до клиента не всегда полностью и честно доводится информация о доходностях по вкладу. В настоящее время банки могут недобросовестно отображать информацию не только в рекламе по телевидению или в интернете, но и на своих сайтах или в брошюрах и даже на этапе заключения договоров.

Как заявила ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Виктория Лукина, в большинстве случаев речь идет о неполном доведении до клиента всех параметров сделки и неоднозначных формулировках в документе. Например, когда часть условий не представлена в договоре — там может быть отсылка на документ, который можно найти только на сайте банка. Именно поэтому важно указывать все детали в том же месте, где говорится о выгодной ставке, сообщают "Известия".

Формально рекомендации Банка России необязательно учитывать, но если участник рынка этого не сделает, регулятор может направить ему предписания, которые уже будет необходимо выполнить.