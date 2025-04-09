В регионах РФ может измениться плата за вывоз мусора

В регионах России может измениться плата за вывоз мусора.

В настоящее время в большинстве субъектов платежи зависят от количества жильцов в квартире. Кабмин РФ посоветовали местным властям рассмотреть другую систему — в зависимости от площади квартиры. О проделанной работе регионы должны отчитаться до 29 апреля в Минприроды.

Сегодня субъекты самостоятельно решают, как люди платят за мусор на местах. В основном этот показатель считают по числу зарегистрированных на жилой площади. В Москве и Санкт-Петербурге, в Московской, Ленинградской, Амурской, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кировской областях и др. отталкиваются от количества квадратов.

В Минприроды указали, что окончательное решение по этому вопросу будет за субъектами, это предусмотрено действующим законодательством.

По словам экспертов, почти у 20% граждан есть второе жилье, в котором они не прописаны. Получается, что россияне не платят за вывоз отходов из него, хотя часто сдают свои помещения в аренду, в том числе туристам, сообщают "Известия".