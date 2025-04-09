США исключили нормализацию отношений с Россией до мира на Украине

Нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном возможна только после урегулирования конфликта вокруг Украины.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс. Так она отреагировала на вопрос о предстоящих переговорах США и России 10 апреля в Стамбуле.

"Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе нашего посольства, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, что может произойти <...> как только будет заключен мир между Россией и Украиной", — заявила американский дипломат.

Отмечается, что предстоящие переговоры будут сосредоточены исключительно на работе дипмиссий и не затронут конфликт на Украине.

Российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники — также представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.