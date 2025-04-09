Власти предложили продлить срок уплаты налогов жителям Курской области

Министерство финансов России предлагает продлить для владельцев недвижимости и транспорта в курском приграничье срок уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество физлиц, подлежащих уплате в 2024 и в 2025 годах.

Срок уплаты может быть продлен до 1 декабря 2026 года. Проект разработан с учетом анализа правоприменительной практики, выявившей необходимость поддержки "лиц, недвижимое имущество и транспортные средства которых оказались ‎на приграничной территории Курской области или территории Курской области, на которой введен правовой режим контртеррористической операции ‎и в отношении жителей этой территории принято решение о временном отселении, во время вторжения на них украинских войск".

Инициатива позволит гражданам высвободить средства ‎для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки ‎в Курской области, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ВСУ перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня Курской области.