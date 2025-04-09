Москва попала в список самых богатых городов мира

В Москве живет 30 тыс. очень обеспеченных людей, состояние которых оценивается в $1 млн и больше.

Согласно рейтингу самых богатых городов мира-2025 компании Henley & Partners, в российской столице живут 178 человек, чье состояние исчисляется сотнями миллионов долларов, а также 23 долларовых миллиардера. По количеству очень состоятельных людей Москва занимает 40-е место в рейтинге.

При этом с 2014 года количество очень состоятельных людей в Москве сократилось на 25%.

Первое место в списке самых богатых городов снова занял Нью-Йорк с 384,5 тыс. очень состоятельными жителями, среди которых — 66 миллиардеров. Второе место занимает Сан-Франциско с Кремниевой долиной, где живут 342 тыс. состоятельных человек, город также лидирует по числу миллиардеров — 82.

Далее идут Токио, Сингапур, Лос-Анджелес, Лондон, Париж, Гонконг, Сидней и Чикаго. Самым дорогим городом в мире стал Монако, сообщает Forbes.