США повысили импортные пошлины на товары из КНР

Американские власти выполнили обещание и повысили импортные пошлины на китайские товары до 104%.

Дополнительные пошлины вступили в силу, так как Китай не снял свои ответные меры. Дополнительные пошлины будут взиматься с 9 апреля, сообщает телеканал Fox News.

Информацию подтвердила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, президент США Дональд Трамп убежден, что Китай хочет заключить сделку по тарифам, но "не знает, как это сделать". Если Пекин выйдет на связь для достижения соглашения, то американский лидер будет невероятно щедр.

Ранее Трамп заявил, что если китайские власти до 8 апреля не откажутся от введения дополнительных пошлин в 34% на все товары из США, то Вашингтон с 9 апреля введет дополнительные пошлины в отношении КНР на 50%.