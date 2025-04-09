09 Апреля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Инвесторы призвали Путина создать фонд для компенсаций по заблокированным иностранным акциям

В России группа частных инвесторов подготовила коллективное обращение к главе государства Владимиру Путину с просьбой обязать Центробанк и кабмин создать компенсационный фонд для выплат тем, чьи иностранные ценные бумаги оказались заблокированы из-за санкций.

Среди авторов обращения — клиенты брокеров ВТБ, "Открытие", "Финам", БКС, "Т-Банк", "Россельхозбанк", "Альфа-банк" и других. Обращение касается иностранных ценных бумаг, купленных на СПБ Бирже. Авторы инициативы обвиняют отечественных брокеров и биржи в нарушении своих интересов. Они утверждают, что их лишили возможности продать иностранные ценные бумаги на организованных торгах по рыночным ценам в периоды, когда действовали лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Инвесторы жалуются на действия брокеров и бирж в 2022 году, после начала спецоперации, и в 2023 году, после санкций против СПБ Биржи. Авторы обращения указали, что ВТБ и "Открытие" в одностороннем порядке закрыли доступ к организованным торгам на ПАО "СПБ Биржа", не дав клиентам продать иностранные ценные бумаги, пока была такая возможность. А после перевода активов брокерам "Альфа-банка", "Россельхозбанка" и "Инвестиционной палате" инвесторы не могли свободно распоряжаться своими бумагами, сообщает Forbes.

Теги: инвесторы, биржа, санкции, ЦБ РФ, брокеры


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