Инвесторы призвали Путина создать фонд для компенсаций по заблокированным иностранным акциям

В России группа частных инвесторов подготовила коллективное обращение к главе государства Владимиру Путину с просьбой обязать Центробанк и кабмин создать компенсационный фонд для выплат тем, чьи иностранные ценные бумаги оказались заблокированы из-за санкций.

Среди авторов обращения — клиенты брокеров ВТБ, "Открытие", "Финам", БКС, "Т-Банк", "Россельхозбанк", "Альфа-банк" и других. Обращение касается иностранных ценных бумаг, купленных на СПБ Бирже. Авторы инициативы обвиняют отечественных брокеров и биржи в нарушении своих интересов. Они утверждают, что их лишили возможности продать иностранные ценные бумаги на организованных торгах по рыночным ценам в периоды, когда действовали лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Инвесторы жалуются на действия брокеров и бирж в 2022 году, после начала спецоперации, и в 2023 году, после санкций против СПБ Биржи. Авторы обращения указали, что ВТБ и "Открытие" в одностороннем порядке закрыли доступ к организованным торгам на ПАО "СПБ Биржа", не дав клиентам продать иностранные ценные бумаги, пока была такая возможность. А после перевода активов брокерам "Альфа-банка", "Россельхозбанка" и "Инвестиционной палате" инвесторы не могли свободно распоряжаться своими бумагами, сообщает Forbes.