09 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Стали известны подробности закона об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу

Госдума приняла закон, который позволяет исполнять решение о призыве в армию в течение года.

Согласно поправкам, если гражданин по какой-либо причине не отправился на службу во время кампании, когда в отношении его приняли соответствующее решение, его смогут отправить в армию во время следующего призыва. При этом повторно проходить комиссию, медицинское освидетельствование и психологический отбор не нужно. Инициатива также позволяет регионам организовывать единые призывные пункты. Сейчас их положено создавать в каждом муниципальном образовании. 

Ко второму чтению были также одобрены поправки, в соответствии с которыми граждане, состоящие в добровольческих формированиях, получат отсрочку от призыва на службу и освобождение от военных сборов. Кроме того, добровольцы, участвовавшие в боевых действиях не менее шести месяцев, будут полностью освобождены от призыва. Это также распространяется на тех, кто служил в воинских формированиях ДНР и ЛНР и участвовал не менее шести месяцев в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР и ЛНР, начиная с 11 мая 2014 года, сообщает Forbes.

Весенний призыв на срочную службу стартовал 1 апреля, он продлится до 15 июля. В армию направят 160 тыс. человек.

Теги: призыв, армия РФ


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