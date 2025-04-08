В Стамбуле состоятся переговоры России и США
Новый раунд переговоров между российской и американской делегациями запланирован на 10 апреля в Стамбуле.
"Встреча запланирована на 10-е число", сообщают РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Российскую делегацию на предстоящих консультациях с США в Стамбуле представит посол Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Остальные участники — также представители внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.
Второй раунд переговоров будет посвящен нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран.