Очередная партия техники, собранная при содействии депутатов ЗСК, отправлена в зону СВО

Отправку очередной партии помощи бойцам на СВО, которая была сформирована с помощью депутатов кубанского парламента, прокомментировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

«Продолжаем оказывать поддержку нашим ребятам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Передали парням квадрокоптеры, которые помогут в их боевой работе. Мы хорошо знаем, что беспилотная техника отлично зарекомендовала себя в решении различных задач, стоящих перед подразделениями. Понимаем, насколько большие потребности им необходимо закрывать. Нужный на фронте груз, как и отправленные ранее, был сформирован за счет средств депутатов краевого парламента и сотрудников аппарата, аккумулируемых фондом «Поколение». Эту работу не прекращаем. Только так, только все вместе мы сможем достичь поставленных целей и одержать победу», - отметил Юрий Бурлачко.

Передача БПЛА для бойцов одного из краснодарских подразделений состоялась сегодня на площадке благотворительного фонда «Поколение».