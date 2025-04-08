08 Апреля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Георгий Филимонов рассказал о программе развития и благоустройства Великого Устюга в преддверии юбилея города

На заседании  оргкомитета по подготовке к 880- летию Великого Устюга, прошедшем в  правительстве Вологодской области под председательством Губернатора Георгия Филимонова, состоялось обсуждение запланированных мероприятий.

«В 2027 году юбилей празднуют не только Вологда и Череповец, но и Великий Устюг. Сейчас особое внимание уделяем программе развития и благоустройства городов к этим событиям. Планы грандиозные. Ведём работу по подготовке в ежедневном режиме. Наша задача — вывести регион на новый уровень, создать новые точки роста, преобразить родную Вологодчину», — сказал Георгий Филимонов.

Запланировано в частности к 2027 году капитально отремонтировать школы №1 и №2, детские сады «Ромашка» и «Улыбка», а также основную общеобразовательную школу в Великом Устуюге. Также будет модернизирован Молодежный центр и Великоустюгская школа-интернат.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Также предстоит серьезно обновить спортивную инфраструктуру города - привести в порядок стадион «Спартак», обустроить две детско-спортивные площадки, отремонтираать спортплощадку Великоустюгской школы-интерната и построить спортивное ядро основной общеобразовательной школы.

Помимо этого, будут благоустроены территории у монумента Славы и сквера у памятника, посвящённого памяти землепроходцев и мореплавателей, продолжится обустройство пешеходных зон, благоустройство дворовых территорий и ремонт дорог.

резиденция Деда Мороза, Великий Устюг(2020)|Фото: vologda-oblast.ru

Глава региона напомнил, что также в стадии реализации совместный проект с АФК «Система» по созданию особой экономической зоны «Великий Устюг – Родина Деда Мороза». Ранее инициатива была поддержана Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Теги: георгий филимонов, великий устюг, благоустройство


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