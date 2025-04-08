Стартовала кампания по приему заявок на право проведения фестиваля «Деревня – душа России» в 2026 году

На Вологодчине дан старт приему заявок на право проведения фестиваля «Деревня – душа России» в 2026 году.

Напомним, ежегодно площадкой Всероссийского фольклорного фестиваля выбирают один из муниципалитетов региона.

«Деревня – душа России» - один из самых крупных культурных проектов Вологодчины. Традиционно фестиваль объединяет лучшие самодеятельные коллективы и экспертов в сфере народной культуры со всей России. В этом году юбилейный Х фестиваль пройдет в Усть-Кубинском округе с 11 по 13 июля. А до 30 апреля районы, округа и сельские поселения могут принять участие в конкурсном отборе на право проведения мероприятия в 2026 году», - рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Документы от претендентов принимают в Министерстве культуры Вологодской области по адресу: г. Вологда, Советский проспект, 6. В пакете документов необходимо предоставить заявку и проект проведения фестиваля с указанием сроков и планом подготовки мероприятий. Добавление фото и видеоматериалов, которые отражают преимущества предложенной территории, приветствуются.

Как известно, в 2024 году фестиваль принимал Вологодский округ. В празднике традиционной народной культуры в селе Кубенское участвовали 39 фольклорных коллективов, более 400 артистов и музыкантов, 45 мастеров-ремесленников из разных регионов страны. На площадках мероприятия звучали народные песни, проходили мастер-классы по народным художественным промыслам, пляски под гармонь и дегустация блюд народной кухни.

Отметим, что учредителем Всероссийского фольклорного фестиваля «Деревня – душа России» является Правительство Вологодской области, а организаторами - Министерство культуры региона, областной Центр народной культуры, а также руководство прошедшего конкурсный отбор муниципалитета.