Глава Ревды пообещала вернуть демонтированный памятник Землякам-героям

Глава Ревды Татьяна Клепикова объяснила, что станет с памятником Землякам-героям, который не так давно был демонтирован.

В марте нынешнего года в парке Победы в Ревде снесли памятник Землякам-героям, установленный в 1966 году. На место приехала тяжелая техника, которая за полтора часа оставила только пустой постамент.

Как сообщила сегодня Татьяна Клепикова в своем Telegram-канале, памятник был выполнен из бетона с внутренним песчаным наполнением. В 2018 году в процессе реконструкции парка Победы институтом проектирования и экспертиз (ООО "ИнПроЭкс") была проведена экспертиза памятника и подготовлено техническое заключение, что монумент находился в ограниченно-работоспособном состоянии.

"Экспертами были выявлены многочисленные трещины в скульптурной форме, нарушено его защитное окрасочное покрытие. В 2022 году по причине естественного износа памятника произошло его частичное разрушение – отломилась часть кепки и очков скульптуры рабочего. В течение месяца восстановительные работы были завершены", - рассказала Клепикова.

В 2023 году прошло комиссионное обследование, и комиссия подтвердила разрушение цементно-песчаного раствора и бетона скульптуры. В связи с неудовлетворительным состоянием и возможной опасностью для пребывания людей у памятника была сделана рекомендация о проведении мероприятий по замене скульптуры на аналогичную по форме, размеру и внешнему виду.

А в декабре 2024 года прошла еще одна экспертиза памятника. Эксперт оценил состояние памятника как аварийное.

"Напомню, что в администрацию обратились ветераны города с просьбой о реконструкции разрушающегося памятника. Поэтому в 2024 году между администрацией городского округа Ревда и благотворителями было заключено партнерское соглашение, в котором предусмотрены работы по изготовлению точной копии памятника Землякам-героям из бронзы и реконструкции мемориального комплекса в парке Победы", - сообщила глава города.

По ее данным, в настоящее время изготовлены копия памятника и новый постамент. Ведутся работы по благоустройству парка и подготовительные работы по установке конструкции.

"Открытие обновленного мемориального комплекса и новой скульптуры памятника Землякам-героям состоится 8 мая 2025 года в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - добавила Татьяна Клепикова.