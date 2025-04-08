Глава Ревды пообещала вернуть демонтированный памятник Землякам-героям

08 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп объявил "День освобождения"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: скриншот с видео телеграм-канала &quot;Ревда-инфо&quot; / t.me/revdainforu

Глава Ревды пообещала вернуть демонтированный памятник Землякам-героям

Глава Ревды Татьяна Клепикова объяснила, что станет с памятником Землякам-героям, который не так давно был демонтирован.

В марте нынешнего года в парке Победы в Ревде снесли памятник Землякам-героям, установленный в 1966 году. На место приехала тяжелая техника, которая за полтора часа оставила только пустой постамент.

Как сообщила сегодня Татьяна Клепикова в своем Telegram-канале, памятник был выполнен из бетона с внутренним песчаным наполнением. В 2018 году в процессе реконструкции парка Победы институтом проектирования и экспертиз (ООО "ИнПроЭкс") была проведена экспертиза памятника и подготовлено техническое заключение, что монумент находился в ограниченно-работоспособном состоянии.

"Экспертами были выявлены многочисленные трещины в скульптурной форме, нарушено его защитное окрасочное покрытие. В 2022 году по причине естественного износа памятника произошло его частичное разрушение – отломилась часть кепки и очков скульптуры рабочего. В течение месяца восстановительные работы были завершены", - рассказала Клепикова.

В 2023 году прошло комиссионное обследование, и комиссия подтвердила разрушение цементно-песчаного раствора и бетона скульптуры. В связи с неудовлетворительным состоянием и возможной опасностью для пребывания людей у памятника была сделана рекомендация о проведении мероприятий по замене скульптуры на аналогичную по форме, размеру и внешнему виду.

А в декабре 2024 года прошла еще одна экспертиза памятника. Эксперт оценил состояние памятника как аварийное.

Демонтаж памятника Землякам-героям в Ревде(2025)|Фото: скриншот с видео телеграм-канала "Ревда-инфо" / t.me/revdainforu

"Напомню, что в администрацию обратились ветераны города с просьбой о реконструкции разрушающегося памятника. Поэтому в 2024 году между администрацией городского округа Ревда и благотворителями было заключено партнерское соглашение, в котором предусмотрены работы по изготовлению точной копии памятника Землякам-героям из бронзы и реконструкции мемориального комплекса в парке Победы", - сообщила глава города.

По ее данным, в настоящее время изготовлены копия памятника и новый постамент. Ведутся работы по благоустройству парка и подготовительные работы по установке конструкции.

"Открытие обновленного мемориального комплекса и новой скульптуры памятника Землякам-героям состоится 8 мая 2025 года в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - добавила Татьяна Клепикова.

Теги: памятник, демонтаж, Клепикова, глава, Ревда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.03.2025 12:07 Мск В Ревде снесли памятник Землякам-героям

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети