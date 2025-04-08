08 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба Минстроя РФ

В Казанском районе установлена видеокамера для круглосуточного наблюдения за паводком

В Казанском районе установлена видеокамера для круглосуточного наблюдения за паводком, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюменской области компания "Ростелеком" организовала видеонаблюдение для мониторинга паводковой ситуации на реке Ишим на приграничной с Казахстаном территории — в деревне Ильинке Казанского района. Этот населенный пункт в 2024 году первым в регионе встретил большую воду.

С помощью IP-видеокамеры с широким углом обзора, высоким разрешением и датчиком освещенности "день-ночь", диспетчеры оперативного штаба по паводкам Тюменской области дистанционно смогут отслеживать состояние реки.

"Цифровое решение пока запущено в пилотном режиме. При необходимости мы готовы развернуть систему видеонаблюдения за половодьем и в других муниципальных районах Тюменской области", прокомментировал директор по прикладным проектам филиала в Тюменской и Курганской областях "Ростелекома" Александр Каменских.

"Ростелеком" также проводит модернизацию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) в Тюменской области. За это время специалисты компании подключили 483 устройства оповещения населения.

"Систему оповещения можно включать сразу во всех населенных пунктах или выборочно. В 2024 году, во время подтопления жилых домов на юге области, наши сотрудники предупреждали жителей о приближающейся опасности звуком сирен и через громкоговорители", - заявил начальник управления "Тюменской областной службы экстренного реагирования" Алексей Сухорученко.

Уровень воды на реке Ишим в Казанском районе стабилизировался. В Ишиме и селе Абатском река продолжает прибывать, в среднем от 20 до 25 см, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Теги: видеокамера, паводок, Ростелеком, Ишим


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