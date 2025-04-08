При одобрении новых иноагентских законов в Госдуме отсутствовал каждый десятый депутат

Госдума во втором и третьем чтениях одобрила пакет законопроектов, касающихся ужесточения антииноагентского законодательства ("вопросы обеспечения безопасности. В частности, документы расширяют основания для признания иноагентом, а также увеличивают тюремные сроки, например, за дискредитацию армии РФ.

Примечательно, что за одобрение законопроектов в третьем чтении проголосовал 401 депутат (из 450), при этом воздержавшихся и голосовавших против не было. Соответственно, почти пять десятков депутатов просто отсутствуют на рабочем месте. Тут же стоит отметить, что в апреле у депутатов Госдумы только пять пленарных заседаний.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рассмотрения этого пакета еще и подчеркнул, что законопроекты рассматриваются важные (видимо, поэтому каждый десятый депутат счел, что его присутствие необязательно).

"Это очень важно в связи с активностью недружественных государств, - сказал Володин. - Они действуют через тех, кто выехал из страны, через некоммерческие организации. […] Мы самые открытые в мире, у нас гарантированы все права и свободы. И государство у нас все для этого делает. Но те, кто продался – уехал – пользуются этими лазейками".