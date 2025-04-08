Число смертных казней в мире вышло на максимум за десять лет

В 2024-м году в мире было задокументировано по крайней мере 1518 смертных казней – максимум почти за десять лет, следует из отчета правозащитной организации Amnesty International.

Большая часть казней приходится на Иран, Ирак и Саудовскую Аравию – 1380. В Ираке число казней в 2024 году увеличилось почти в четыре раза, в Саудовской Аравии – почти в два раза. В Иране казнили на 119 человек больше, чем в предыдущем году, передает "Коммерсант".

При этом второй год подряд число стран, в которых проводились смертные казни, остается на историческом минимуме.

Правозащитники отмечают, что в статистику не вошли данные по казням в Китае, Северной Корее, Вьетнаме, Палестине и Сирии, поскольку не удалось получить достоверные сведения.