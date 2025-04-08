Паслер встретился с Росселем, предсказавшим его возвращение в Свердловскую область

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел встречу с экс-главой региона Эдуардом Росселем.

Как рассказал Паслер в своем Telegram-канале, она получилась приятной и долгожданной.

"Во время рабочей встречи Эдуард Эргартович напомнил, как предсказывал мое возвращение в родной регион. Сегодня мы не только вспомнили нашу прошлую совместную работу, но и обсудили приоритетные направления развития области на ближайшее время", - отметил Денис Паслер.

А на минувшей неделе он встречался с другим экс-губернатором Свердловской области Александром Мишариным.

"Вспомнили, как работали на благо уральцев еще 15 лет назад. И, конечно, наметили планы на будущее", - рассказывал Паслер.

Как сообщало Накануне.RU, Денис Паслер, до этого возглавлявший Оренбургскую область, был назначен врио губернатора Свердловской области в конце марта после отставки Евгения Куйвашева. Досрочные выборы губернатора на Среднем Урале состоятся в 2025 году.