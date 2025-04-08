США могут вывести из Восточной Европы до 10 тысяч военных - NBC

Пентагон рассматривает возможность вывода до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы, передает NBC со ссылкой на информированных американских и европейских чиновников. Это может встревожить союзников США по НАТО и воодушевить президента России Владимира Путина, отмечают эксперты, опрошенные телеканалом.

Упомянутые 10 тыс. военных – это часть 20-тысячного контингента, который администрация Байдена в 2022 году развернула для укрепления обороны стран, граничащих с Украиной. Источники канала отмечают, что цифры все еще обсуждаются, но речь может идти о выводе до половины контингента.

Ранее администрация Трампа ясно дала понять, что хочет, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную оборону, что позволит Соединенным Штатам сосредоточить свои военные ресурсы на Китае и других приоритетах.