СМИ: Украина столкнулась с нехваткой газа

Ударами по газовым объектам Россия создала ситуацию, при которой Украина, заблокировав транзит российского газа через свою территорию, вынуждена покупать теперь российский газ в Словакии и Венгрии. А эти страны покупают его у России через "Турецкий поток". Об этом пишет украинская "Экономическая правда".

Издание отмечает огромные сложности "энергетически независимого" украинского государства. В результате ударов оно потеряло около 40% добычи. Часть оборудования удалось восстановить, но на полное восстановление понадобится больше года, причем без помощи зарубежных стран не обойтись.

Импорт газа в феврале вырос до максимума за полтора года - до 512 миллионов кубических метров. Российские удары подкосили газовую инфраструктуру Украины, поставив под угрозу следующий отопительный сезон. Нужно до 3 млрд долларов на закупку газа. Где их взять, пока непонятно. "Нафтогаз" называет ситуацию "вызовом национального масштаба".

Запасы газа в подземных хранилищах республики достигли рекордно низкого уровня. По данным польского Института восточных исследований, Киеву предстоит закупить до октября как минимум 4 млрд кубометров газа, так как внутренние объемы производства не способны покрыть дефицит. Но главная проблема - где взять деньги.