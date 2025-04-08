В Нижневартовске группа подростков избила местного жителя

В Нижневартовске группа подростков избила местного жителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По данному факту органами внутренних дел возбуждено уголовное дело. Все участники происшествия уже установлены.

Руководитель следственного управления СК России по Югре Михаил Мокшин поручил и.о. руководителя следственного отдела по городу Нижневартовску начать процессуальную проверку по данному сообщению и ходатайствовать перед прокурором о передаче уголовного дела, возбужденного отделом полиции, в производство следователей следственного отдела по городу Нижневартовску для дальнейшего расследования.

Ход исполнения поручения находится на контроле в аппарате следственного управления.