Число заболевших ОРВИ свердловчан за неделю превысило средний многолетний уровень на 60%

Число зарегистрированных случаев ОРВИ в Свердловской области продолжает расти - только за прошедшую неделю было зафиксировано 36,2 тыс. заболевших. Это аналогично ситуации предыдущей недели и выше среднего многолетнего уровня на 59,7%, сообщает областной Роспотребнадзор.

"В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ установлено, что в настоящее время доминирует вирус гриппа. Также обнаружены сезонные коронавирусы, риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы и другие", - говорится в сообщении.

51,5% заболевших - дети. При этом, в Екатеринбурге на этой неделе дела куда лучше - зарегистрировано 16,2 тыс. случаев заболевания, что ниже прошлой недели на 1,2%. Несмотря на это, показатель все равно выше среднего многолетнего уровня на 47,6%. Хуже всего ситуация в Кировграде, ЗАТО Свободном, Староуткинске и Сухом Логе - там заболеваемость выше среднего уровня, установленного по области.

Для снижения риска заболевания гражданам настоятельно рекомендуется: чаще мыть руки, проветривать помещения и проводить влажную уборку, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания, вести здоровый образ жизни, одеваться по погоде, а при первых признаках заболевания сразу обращаться к врачу.