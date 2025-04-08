ЦБ "очень переживает" из-за высокой инфляции в России - Набиуллина

Центральный банк России "очень переживает", что уже четыре года инфляция выше цели, в эти периоды было много шоков для экономики, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время встречи с депутатами Госдумы от фракции КПРФ.

По словам Набиуллиной, ЦБ рассчитывает, что период высокой ключевой ставки "не будет бесконечным".

Кроме того, Набиуллина сообщила, что ЦБ aнaлизирует вoзмoжнoе влияние пoвышения пoшлин сo стoрoны США и изменения цен нa нефть нa рoссийскую экoнoмику.

"ЦБ будет отслеживать ситуацию с ценами на нефть, бюджетное правило сгладит последствия волатильности для бюджета", - полагает глава регулятора.

Наконец, Набиуллина порадовала парламентариев: доля безналичных платежей в России достигла 86%.