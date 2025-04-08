Мужчине, стрелявшему с крыши дома в Мурманске, предъявили обвинение

Мужчине, стрелявшему с крыши жилого дома в Мурманске, предъявлено обвинение по двум статьям – посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и покушение на убийство двух и более лиц. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Сейчас мужчина находится под охраной в тяжелом состоянии в лечебном учреждении.

В СК добавили, что при отсутствии медицинских противопоказаний с ним будут проводиться необходимые следственные действия, а также решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 30 марта вечером мужчина устроил стрельбу на крыше дома на Кольском проспекте, 10. Он начал стрелять по двум экипажам ППС. Помимо этого им был расстрелян еще и автомобиль ДПС. Стрелок отказался вступать в переговоры с прибывшими на место сотрудниками экстренных служб, было принято решение о его нейтрализации. Известно, что стрелявший является сотрудником Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. На месте стрельбы были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, а также отстрелянные гильзы.