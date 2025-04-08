08 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото:gubernator74.ru

Состояние дорог в Вологодской области контролируют с помощью высоких технологий

Губернатор Георгий Филимонов держит на личном контроле ситуацию с содержанием региональных трасс и соблюдением правил эксплуатации дорожной инфраструктуры.

«В период межсезонья дороги особенно подвержены разрушению от чрезмерной нагрузки со стороны большегрузных автомобилей. Контролировать состояние дорожного покрытия и отслеживать недобросовестных перевозчиков помогают автоматические системы весогабаритного контроля, которые установлены на ключевых трассах региона. С 17 марта благодаря системе выявили уже восемь нарушителей. Сейчас эта работа в приоритете. От состояния дорожной инфраструктуры зависит безопасность наших земляков», - отметил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Сейчас в регионе функционируют шесть автоматических пунктов весогабаритного контроля, которые установлены по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», запущенному резидентом Владимиром Путиным. Эти локации оснащены камерами фото- и видеофиксации, модулями связи. Приборы измеряют скорость движения, общую массу и габариты транспортных средств, нагрузку на оси, распознают государственные регистрационные знаки. Для распознавания скрытых номеров грузовых автомобилей используются дополнительные датчики фиксации.

трасса, пробка, фуры(2018)|Фото:Накануне.RU

Системы отслеживают параметры транспортных средств в зонах габаритного контроля на трассах Череповец – Белозерск – Липин Бор, Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, Сокол – Харовск – Вожега, Вологда – Ростилово, Тотьма – Никольск и на подъезде к поселку Чагода.

Напомним, на данный момент во всех муниципалитетах Вологодской области дополнительно введены ограничения для движения большегрузной техники на грунтовых дорогах. Чтобы контролировать дорожную ситуацию, запланировано проводить регулярные надзорные мероприятия с участием сотрудников Госавтоинспекции.

Теги: большегрузный транспорт, георгий филимонов, видеокамеры, габаритный контроль


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