08 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге объявлен конкурс эскизов памятника поэту Борису Рыжему

В Екатеринбурге стартовал конкурс эскизов памятника уральскому поэту Борису Рыжему. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
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Как пояснили в мэрии, представить свои проекты могут как одиночные художники, дизайнеры, архитекторы, так и творческие коллективы и компании. Готовый эскиз нужно направить до 4 мая на электронную почту idea@ekadm.ru. По этому же адресу можно запросить материалы топографической съемки, а также концепцию благоустройства сквера Бориса Рыжего, где и появится монумент.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие pdf-файлы:

  • сканированную копию заявки;
  • декларацию о создании консорциума или творческого коллектива (в случае образования таковых);
  • эскизный проект памятника.

Формы для заполнения заявок и техническое задание можно скачать на официальном портале Екатеринбурга.

В жюри войдут представители города, художники, дизайнеры, архитекторы и другие культурные деятели уральской столицы. Победитель получит диплом и 500 тысяч рублей из внебюджетных средств, а его идея будет претворена в жизнь. Завершится конкурс 23 мая.

Напомним, в сентябре прошлого года в Екатеринбурге приняли концепцию благоустройства сквера по улице Титова, названного в честь поэта Бориса Рыжего.

Теги: Рыжий, памятник, конкурс, Екатеринбург


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