Медведев: Ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно

Зампред Совбеза России Дмитрия Медведев, комментируя 15-летие заключения договора СНВ-III, выразил сожаление в связи с тем, что документ не привёл к снижению риска ядерной войны. Политик счёл, что виной тому – позиция США и их союзников.

"В какой-то момент они решили, что можно формально сохранять ядерный паритет с Россией и в то же время вести против нас необъявленную войну с применением безграничных санкций, а потом – и своего оружия и специалистов", – написал Медведев в своём telegram-канале.

По мнению Медведева, ситуация такова, что, даже при полном прекращении конфликта "вокруг так называемой Украины", ядерное разоружение в ближайшие десятилетия невозможно.

"Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а всё новые страны будут обретать ядерные арсеналы. Чем это закончится, давно известно", – пишет Медведев.