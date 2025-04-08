37 фронтовиков получили звание "Почетный гражданин Екатеринбурга"

Звание "Почетный гражданин Екатеринбурга" присвоено всем участникам Великой Отечественной войны, зарегистрированным на территории города. Такое решение было принято сегодня на заседании городской думы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕГД, список кандидатур представила комиссия по присвоению почетного звания. В настоящий момент в уральской столице проживает 37 фронтовиков, все они получат обязательные атрибуты награды – ленту, диплом, знак и специальное удостоверение, а также соответствующие выплаты.

Звание Почетного гражданина Екатеринбурга присваивают один раз в год в канун Дня города, но в этом году было решено сделать исключение в честь 80-летия Победы. Таким образом, за всю историю уральской столицы почетного звания стали удостоены уже 139 человек.

"До 9 Мая обязуемся вручить ветеранам атрибуты звания "Почетный гражданин города Екатеринбурга", обеспечим также все предусмотренные в таком случае выплаты. Как полагается, церемонию награждения проведем в торжественной обстановке. К тем фронтовикам, кто по состоянию здоровья не сможет присутствовать на мероприятии, приедем на дом", – сообщил в своем Telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Решение о присвоении званий прокомментировал глава фракции "Единая Россия" в гордуме Алексей Вихарев.

"Все 37 ветеранов – жители Екатеринбурга, фронтовики, непосредственные участники войны 1941-1945 годов. Свои награды герои получат до 9 мая, а с апреля им начнут начислять все полагающиеся выплаты. Наши ветераны достойны, спасибо им за Победу!" – отметил он.

Напомним, что в год 80-летия Победы в Свердловской области раздадут около 20 тысяч георгиевских лент.