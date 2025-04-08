ЛДПР предложила выделить квоты в вузах для многодетных в самых вымирающих регионах

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о новой мере поддержки для многодетных семей в регионах с низкой рождаемостью. Им предлагается дать право поступать в вузы на бюджет по специальной квоте, как это имеет место для детей-сирот, инвалидов, ветеранов боевых действий. Список таких регионов должно определять Правительство.

По мнению авторов проекта, это каким-то образом улучшит демографию в регионах с низкой рождаемостью, хотя причины не просматриваются. Но депутат Сергей Леонов считает, что чем больше привилегий у многодетных семей, тем больше будет этих семей.

"Вырастить трех и более детей очень непросто. Это, как минимум, намного более затратно с финансовой точки зрения. Поэтому мы должны облегчить финансовое бремя наших многодетных семей", - сказал он.

Как и в других подобных инициативах, смешиваются две цели - социальной поддержки и демографии. Но меры по достижению первой практически не оказывает никакого влияния на вторую.