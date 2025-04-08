Названы самые популярные предметы на ЕГЭ этого года

В этом году среди выпускников 11-х классов профильная математика на ЕГЭ оказалась популярнее базовой, таковы данные Рособрнадзора: до 1 февраля школьники могли записаться на выбранные ими предметы. Для получения аттестата нужны только два – базовые русский язык и математика. Остальные предметы выпускники выбирают исходя из требований вузов, в которые они хотят поступить.

Также в Рособрнадзоре отмечают значительный рост популярности химии, этот предмет в 2025 году обгоняет историю и иностранные языки, пишет "Коммерсант".

В остальном распределение заявок традиционно: самым популярным предметом по выбору остается обществознание. Обычно этот предмет сдают поступающие на социально-гуманитарные специальности. Информатика по-прежнему обгоняет физику.