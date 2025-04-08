"Ракета Победы" стартовала с Байконура

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а", она отправит к Международной космической станции (МКС) корабль "Союз МС-27".

Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Ракета "Союз-2.1а" получила название "Ракета Победы", ее украсили символикой годовщины.

Как сообщает Роскосмос, корабль выведен на орбиту ракетой-носителем, раскрыты его антенны и солнечные батареи.

В экипаж "Союза МС-27" входят участники 73-й длительной экспедиции на МКС — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. На МКС они пробудут 245 суток.