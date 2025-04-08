ВСУ перебрасывают новые подразделения к Олешне Курской области

ВСУ перебрасывают новые подразделения в направлении хутора Олешня Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Кроме того, переброска украинских сил идет на участок государственной границы в районе населенного пункта Беловоды (Сумская область).

Ранее сообщалось, что ВС РФ в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Басовка Сумской области. Тем самым российские военные почти вплотную приблизились к Юнаковке, откуда шло снабжение ВСУ в Курской области.