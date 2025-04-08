На таможне выявили схему обмана пассажиров в аэропорту Екатеринбурга

Таможенники вскрыли схему обмана пассажиров в екатеринбургском аэропорту Кольцово.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, один из пассажиров рейса "Екатеринбург – Баку" пытался вывезти 100 таблеток и 16 флаконов с препаратами для лечения различных заболеваний. Сам мужчина рассказал, что у стойки регистрации к нему подошел незнакомец и попросил передать посылку его брату, который встретит его в аэропорту. Инспекторы изъяли медикаменты и возбудили административное дело. Теперь мужчине грозят штраф и конфискация товаров.

А в багаже другого пассажира этого же рейса таможенники нашли пакет с 400 стиками для электронных сигарет. Тот пояснил, что до регистрации к нему обратился молодой мужчина и попросил передать "посылку для родственника". О том, что было внутри, пассажир якобы не знал. Теперь ему придется понести административную ответственность за недекларирование товаров.

На таможне отмечают, что сейчас подобная схема используется достаточно часто.

"Например, только за этот год нами пресечены девять попыток ввоза товарных партий iPhone 16 Pro max из ОАЭ – всего 65 штук. Очевидно, что телефоны ввозились не для личного пользования. А в качестве "курьеров" выступали доверчивые пассажиры, которым и пришлось нести ответственность за нарушение таможенного законодательства", - прокомментировал ситуацию глава таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Напомним, недавно в аэропорту Екатеринбурга задержали туристку из Индии с 23 кг "гостинцев".