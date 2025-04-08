Илон Маск и его брат начали критиковать Трампа

Илон Маск и его брат Кимбал довольно осторожно высказались против ввозных пошлин, установленных администрацией Дональда Трампа на прошлой неделе.

Так, создатель Tesla заявил, что надеется на установление "нулевых тарифов" между США и Европой, фактическое создание "зоны свободной торговли". Напомним, для ЕС со 2 апреля ввозной тариф составил 30% на все товары (Трамп увеличил его на 20% за раз).

Кимбал Маск, член совета директоров Tesla, в соцсети X написал о действиях президента США: "Даже если ему удастся привлечь рабочие места на родину с помощью тарифного налога, цены останутся высокими, а налог на потребление останется в форме более высоких цен, потому что мы просто не так хороши в производстве всех вещей".

Расстройство братьев Маск понятно: из-за действий Трампа состояние самого богатого в мире человека опустилось ниже $300 млрд. Только в понедельник Маск потерял $4,4 млрд после того, как акции Tesla упали в ответ на развязанную торговую войну. И это при том, что после избрания Трампа президентом состояние Маска увеличилось до рекордных сумм, а акции его компаний росли как на дрожжах.