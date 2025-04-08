Глава ВОЗ призвал готовиться к новой глобальной пандемии

Новая пандемия обязательно случится, поэтому к ней необходимо быть готовыми, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Следующая пандемия не будет ждать, пока все успокоится. Она может случиться через 20 лет или больше, а может и завтра", — цитирует его РИА Новости.

По словам Гебрейесуса, от COVID-19, согласно официальным данным, погибли 7 миллионов человек, но ВОЗ оценивает реальное число погибших в 20 миллионов.

В прошлом году в Роспотребнадзоре заявили, что слова гендиректора ВОЗ Адана Гебрейесуса о грядущей пандемии в мае 2024 года поняли неверно. По данным ведомства, в словах Гебрейесуса не было ни слова про пандемию, рассказывал о разработке нового международного соглашения по борьбе с пандемиями. Она и должна была завершиться к маю 2024 года.