"Автомобилист" выбыл из Кубка Гагарина, уступив в решающем матче серии с "Ак Барсом"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" завершил свое выступление в Кубке Гагарина. Команда Николая Заварухина уступила в первом раунде плей-офф казанскому "Ак Барсу".

Решающая седьмая игра в серии до четырех побед прошла накануне на новейшей "УГМК-Арене" в столице Урала. После шести матчей счет по победам между командами был ничейный – 3:3. В начале важнейшей игры первыми отличились хозяева: шайбу забросил Александр Шаров. Однако еще в первом периоде гости сравняли усилиями Ильи Сафонова.

Во втором и третьем периодах голов не случилось. В итоге команды добрались до второго овертайма, в котором казанцы воспользовались численным преимуществом и одержали победу со счетом 2:1. Решающий бросок нанес Кирилл Семенов.

Серия завершилась со счетом 4:3 в пользу "Ак Барса", который продолжит борьбу за трофей. А "Автомобилист" покидает розыгрыш Кубка Гагарина.

"Мы благодарим болельщиков за яркую поддержку как в домашних, так и в гостевых матчах на протяжении всего сезона-2024/25!", - обратились к своим поклонникам в екатеринбургском клубе.