В России восстановился рынок развлекательных мероприятий

В России спрос на развлекательные мероприятия на майские праздники в текущем году значительно вырос.

Так, продажи билетов увеличились год к году до 50%. По словам экспертов, рынок развлекательных мероприятий окончательно восстановился. В денежном выражении он достиг, а в каких-то категориях превысил допандемийные показатели.

Предпродажи билетов на развлекательные мероприятия выросли в разы, сообщили билетные операторы. Так, к началу апреля число купленных на "Яндекс Афише" билетов в полтора раза превышает аналогичный показатель 2024 года.

По данным МТС Live, предпродажи выросли на 27% в объеме заказанных билетов и на 43% в деньгах год к году. По сравнению с 2023 годом рост составил 11% и 29% соответственно, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно, что Министерства и департаменты культуры в российских регионах, а также органы местного самоуправления должны будут не позднее, чем за десять дней информировать полицию о тематике проводимых зрелищных мероприятий.