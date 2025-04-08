КПРФ рекомендует Госдуме отказаться от электронного голосования

КПРФ рекомендует Госдуме отказаться от существующих механизмов электронного голосования (ЭГ).

Также партия хочет, чтобы был отклонен проект закона о безальтернативном ЭГ. Окончательную формулировку предложений фракция подготовит в течение недели. Как заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, электронное голосование ненадежно, стоит дороже, чем подготовка бумажных бюллетеней, а также позволяет "фальшивить" в результатах. Депутат указал, что "это прямой путь к бунту и беспорядкам".

По словам зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова (КПРФ), во время выезда на места он не раз сам за руку ловил мошенников в этой сфере. По его словам, это редко завершалось уголовными делами. Отмечается, что в 2023 году за фальсификацию избирательных документов или неправильный подсчет голосов было вынесено не больше шести приговоров на всю страну.

Секретарь ЦК КПРФ по выборам Сергей Обухов апеллировал к традиционным ценностям: "Мы за традиционность в этом интимном вопросе назначения гражданином своих представителей власти. Если вы за традиционные ценности, [используйте] и традиционные бумажные бюллетени", сообщают "Ведомости".

В России будет создана новая компартия, "Единая Россия" будет пытаться укрепить свои позиции еще сильнее, а участников спецоперации пригласят управлять страной, такие прогнозы дают политтехнологи на госдумскую кампанию 2026 года.