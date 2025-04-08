В кабмине РФ поддержали заключение военных контрактов с лицами без гражданства

Комиссия кабмина России по законопроектной деятельности одобрила разработанный Минюстом проект закона, о разрешении лицам без гражданства (апатридам) поступать на службу по контракту.

В настоящее время по закону заключать контракт на службу в армии могут только россияне и граждане иностранных стран. Минюст предлагает внести поправки в несколько законов, чтобы такая возможность появилась у людей без гражданства. Документ призван расширить круг лиц, которые могут поступать на службу по контракту.

Как заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, прежде всего, инициатива направлена на людей, проживающих в новых регионах, которых Украина лишила гражданства, а российское они еще не успели получить. Кроме того, ко многим жителям стран Европы, которые переезжают в Россию, применяют меру лишения гражданства. Они хотят стать гражданами РФ, и этим законопроектом им дается такая возможность. При этом Картаполов указал, что проблем с набором контрактников нет.

Члена Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что речь может идти о тысячах человек, в том числе бывших гражданах Украины и стран Советского Союза, сообщает РБК.